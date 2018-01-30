В кенеш Кара-Балты прошли четыре партии

По итогам внеочередных выборов в городской кенеш Кара-Балты прошли четыре партии. Об этом сообщил ЦИК.

По данным автоматически считывающих урн, в выборах участвовали 14 тысяч 722 избирателя. Это составляет 60,39 процента от числа тех, кто мог голосовать. В кенеш баллотировались девять партий. Однако необходимое число голосов набрали только четыре.

Больше всего голосов на выборах в Кара-Балте набрала СДПК.

За СДПК проголосовали 4 тысячи 854 человека (32,97 процента), за «Эл Аман» — 3 тысячи 74 (20,88 процента), за «Мекеним Кыргызстан» — 2 тысячи 910 (19,77 процента), за «Элдик-Народную» — 2 тысячи 305 человек (15,66 процента).

Меньше всего голосов получили партии «Кыргызстан элдеринин шериктештиги» — 304 (2,06 процента), «Республика» — 531 (3,61 процента), «Жакшылык-Добро» — 73 (0,05 процента), «Онугуу-Прогресс» — 376 (2,55 процента).

В кенеш Кара-Балты проходят СДПК (12 мандатов), «Эл Аман» (7), «Мекеним Кыргызстан» (7) и «Элдик-Народная» (5 мандатов).

Стоит отметить, что против всех кандидатов проголосовали 152 человека (1,03 процента избирателей). Еще 143 бюллетеня признали недействительными.

Напомним, кенеш Кара-Балты распускали уже дважды из-за того, что депутаты не смогли избрать мэра.