ЦИК не может огласить итоги президентских выборов из-за судебных разбирательств

ЦИК не может назвать дату оглашения итогов президентских выборов. Как пояснили ИА «24.kg» в Центризбиркоме, Токтайым Уметалиева судится с комиссией, поэтому огласить результаты пока не могут.

Кандидат в президенты проиграла процесс в Межрайонном суде, но обжаловала его решение в Верховном. Сегодня должно состояться слушание. «Если суд примет решение в пользу ЦИК, вероятно, уже сегодня вечером или завтра итоги огласят. В пятницу их опубликуют в газете «Эркин-Тоо». Получается, инаугурация может пройти, например, в промежуток между 24 ноября и 1 декабря», — пояснили в ЦИК.

Правозащитник подала в суд на решение ЦИК не удовлетворять ее жалобу относительно отмены результатов голосования на 27 избирательных участках в Бишкеке. Она просила признать недействительными итоги именно на них, поскольку Бишкекская ТИК не создавала данные участки.

Однако в постановлении комиссии указано, что мэрия Бишкека составила список из 27 участков. На основании этого Бишкекская ТИК их и создала. Жалобу Токтайым Уметаливой ЦИК не поддержал.