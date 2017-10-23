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Выборы

Результаты голосования на выборах президента отменили еще на двух участках

Результаты голосования на выборах президента Кыргызстана отменили еще на двух участках Об этом ИА «24.kg» сообщил заведующий отделом организации выборов ЦИК Айбек Омуралиев.

По его словам, результаты выборов отменены на УИК № 1243 в Бишкеке и в городе Анкаре (Турция). Избиратели здесь получали бюллетени без идентификации. Однако выявленное нарушение не повлияет на итоги выборов в целом, отметили в ЦИК.

Выборы президента Кыргызстана состоялись 15 октября. В первом туре победил выдвиженец от СДПК экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, за него проголосовали 54,79 процента избирателей.
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