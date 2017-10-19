ЦИК Кыргызстана счел жалобу представителя Омурбека Бабанова бездоказательной

ЦИК Кыргызстана счел жалобу уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Бабанова бездоказательной. Решение принято по заявлению Эрика Ирискулбекова.

Он заявил о нарушениях в ходе голосования в день выборов президента КР в Ошской области, в частности, об избиении журналистов телеканала НТС и местного издания. Кроме того, на избирателей оказывалось давление. На участках в Узгенском районе запретили снимать процесс на камеру. Есть факты, как депутат Жогорку Кенеша Абтандил Кулбараков договаривался с главой администрации Джумгальского района о получении необходимого количества голосов за кандидата в президенты от партии СДПК.

Рабочая группа ЦИК рассмотрела данное заявление. «Если в день голосования были допущены нарушения, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Заявитель пропустил сроки подачи жалоб. По факту избиений проводятся судебно-медицинские экспертизы», — заявил члены комиссии.

В Джумгальском районе на участке № 4124 за Бабанова проголосовали 244 человека, а за Жээнбекова — 184. Следовательно, договоренности депутата Абтандила Кулбаракова не смогли повлиять на ход голосования, отметили в ЦИК.