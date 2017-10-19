17:40
+16
USD 68.61
EUR 80.60
RUB 1.20
Выборы

ЦИК Кыргызстана счел жалобу представителя Омурбека Бабанова бездоказательной

ЦИК Кыргызстана счел жалобу уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Бабанова бездоказательной. Решение принято по заявлению Эрика Ирискулбекова.

Он заявил о нарушениях в ходе голосования в день выборов президента КР в Ошской области, в частности, об избиении журналистов телеканала НТС и местного издания. Кроме того, на избирателей оказывалось давление. На участках в Узгенском районе запретили снимать процесс на камеру. Есть факты, как депутат Жогорку Кенеша Абтандил Кулбараков договаривался с главой администрации Джумгальского района о получении необходимого количества голосов за кандидата в президенты от партии СДПК.

Рабочая группа ЦИК рассмотрела данное заявление. «Если в день голосования были допущены нарушения, необходимо обратиться в правоохранительные органы. Заявитель пропустил сроки подачи жалоб. По факту избиений проводятся судебно-медицинские экспертизы», — заявил члены комиссии.

В Джумгальском районе на участке № 4124 за Бабанова проголосовали 244 человека, а за Жээнбекова — 184. Следовательно, договоренности депутата Абтандила Кулбаракова не смогли повлиять на ход голосования, отметили в ЦИК.
Ссылка:
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
Он не согласен. Адахан Мадумаров не признает итоги президентских выборов
Ручной подсчет голосов окончен. Лидеры президентской гонки не изменились
ЦИК готов огласить итоги президентских выборов до 5 ноября
Выборы-2017. В Центризбирком поступило 791 обращение
Институт омбудсмена Кыргызстана рекомендует внести изменения в закон о выборах
Глава ЦИК ничего не знает о попытке подкупить членов комиссии
Опять скандал: ЦИК просит Генпрокуратуру проверить заявление Кайрата Осмоналиева
Сколько заработала ОТРК на кандидатах в президенты
Выборы-2017. Сегодня последний день для передачи жалоб в ЦИК
Выборы-2017. Цивилизованность передачи власти и ограничение свободы слова
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Как проходят выборы президента Кыргызстана Как проходят выборы президента Кыргызстана
Омурбек Бабанов о&nbsp;провокациях, деньгах, власти и&nbsp;победе Омурбек Бабанов о провокациях, деньгах, власти и победе
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке бизнесмены начали вывозить товар из&nbsp;магазинов «Агент 024»: В Бишкеке бизнесмены начали вывозить товар из магазинов
Бизнес
Покупай любой смартфон в&nbsp;рассрочку в&nbsp;O!Store и&nbsp;получай приятные бонусы Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы
Получите бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Получите бонусы и скидки от MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил темпы развития сети Мобильный оператор О! увеличил темпы развития сети
4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom запущен в&nbsp;отдаленных селах Кыргызстана 4G LTE от MegaCom запущен в отдаленных селах Кыргызстана