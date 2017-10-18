Институт омбудсмена Кыргызстана рекомендует внести изменения в закон о выборах

Институт омбудсмена Кыргызстана подготовил обзор поцесса выборов 15 октября, в котором рекомендует внести поправки в Закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР».

Согласно документу, были факты использования административного ресурса. «При этом компетентные органы «вяло» и «медлительно» привлекают виновных к ответственности либо вообще не сообщают о принятых мерах», — отмечено в обзоре.

По информации института омбудсмена, некоторые работники УИК не знают элементарных требований конституционного закона «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», что приводит к грубым нарушениям при голосовании. Отмечена также серьезная путаница при формировании списков избирателей.

Институт обмудсмена рекомендовал Жогорку Кенешу:

— внести изменения в закон о выборах, предусматривающие запрет на фото- и/или видеосъемку избирателями выданных им бюллетеней при голосовании;

— дополнить закон о выборах определением «административный ресурс» и прописать случаи, за которые будет предусмотрена уголовная ответственность;

— определить в законе статус во время избирательного процесса учителей, медицинских работников и других сотрудников государственных учреждений, а также организаций с долевым государственным участием, которые не имеют статуса государственого служащего.

«Необходимо провести разграничение между правонарушениями в сфере выборов и определить критерии, согласно которым за совершение одних наступает уголовная ответственность, других — административная», — говорится в сообщении.

ЦИК КР рекомендовано улучшить обучение членов УИК должностным обязанностям, работе со списками избирателей и правилам организации помещений для голосования; установить пандусы во всех избирательных участках страны.