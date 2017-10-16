Наблюдатели отметили не всегда прозрачный процесс принятия ЦИК решений

Глава Коалиции «За демократию и гражданское общество» Азамат Адилов рассказал сегодня на пресс-конференции об основных проблемах наблюдения за предвыборной кампанией и голосованием.

По его словам, по мере приближения дня голосования увеличивалось количество сообщений об использовании незаконных методов агитации, таких как админресурс, подкуп голосов, черный пиар.

«Проблемой стало привлечение сотрудников из государственной сферы для проведения агитации, например, учителей. Привлечение работников бюджетной сферы может расцениваться как применение админресурса. Коалиция с сожалением отмечает, что, несмотря на прямой запрет в законодательстве, религиозные лидеры участвовали в агитации в поддержку определенных кандидатов, а реакции со стороны некоторых госорганов на это не последовало», — сказал Азамат Адилов.

«ЦИК проводил заседания позднее запланированного времени, несвоевременно публиковал повестки дня, не всегда был прозрачный процесс принятия решений. В ходе агитации были случаи дискриминации кандидатов в президенты по признаку религии, национальности, месту рождения и даже внешнему виду. Обеспокоенность вызывает отсутствие оценки со стороны ЦИК этих фактов. Учитывая вышесказанное, невозможно говорить о том, что кампания и процессы до дня голосования прошли в духе лучших практик свободных, честных и прозрачных выборов, когда избиратели могут беспрепятственно определить, за кого голосовать, и выразить свою политическую волю», — добавил глава коалиции.

Коалиция выдвинула тысячу наблюдателей на 500 избирательных участков, отобранных методом случайной выборки.