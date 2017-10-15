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Выборы

В республиканский штаб по выборам поступили жалобы о рукоприкладстве

В республиканский штаб по подготовке и проведению выборов поступили жалобы на рукоприкладство, запрет на видеосъемку на территории участков для голосования и подкуп голосов. Об этом на брифинге в правительстве сказал председатель штаба, первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, инцидентом с запретом видеосъемки на территории участков для голосования занимается Центризбирком.

«Поступило два типа жалоб. Первый — по запрету видеосъемки на территории УИК, второй — по рукоприкладству и подкупу голосов», — сказал Толкунбек Абдыгулов.

Как он отметил, в целом выборы проходят в штатном режиме, больших нарушений не наблюдается.

«На 14.00 в Министерстве внутренних дел было зарегистрировано 12 обращений по поводу выборов», — отметил он.
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