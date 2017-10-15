ГРС: Ни один резервный комплект оборудования на 14.00 не использован

По данным на 14.00 на всех избирательных участках оборудование по идентификации избирателей работает без сбоев, сообщили в ГРС.

Ни одного случая использования резервных комплектов пока не зафиксировано.

По состоянию на 14.00 сall-центр 119 обработал 5 тысяч 477 звонков. Специально ко дню голосования количество операторов увеличено до 65 человек. Больше всего вопросов касается адреса и перепроверки избирательных участков. ГРС призывает граждан узнать информацию о своих участках путем отправки смс сообщения на номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера.

Также можно проверить себя на сайте shailoo.srs.kg.

Сегодня в Кыргызстане выбирают президента.