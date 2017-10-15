17:22
+19
USD 68.43
EUR 80.97
RUB 1.19
Выборы

ГРС: Ни один резервный комплект оборудования на 14.00 не использован

По данным на 14.00 на всех избирательных участках оборудование по идентификации избирателей работает без сбоев, сообщили в ГРС.

Ни одного случая использования резервных комплектов пока не зафиксировано.

По состоянию на 14.00 сall-центр 119 обработал 5 тысяч 477 звонков. Специально ко дню голосования количество операторов увеличено до 65 человек. Больше всего вопросов касается адреса и перепроверки избирательных участков. ГРС призывает граждан узнать информацию о своих участках путем отправки смс сообщения на номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера.

Также можно проверить себя на сайте shailoo.srs.kg.

Сегодня в Кыргызстане выбирают президента. 
Ссылка:
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве у посольства Кыргызстана некоторые избиратели призывают выйти на митинг
Количество провокаций со стороны оппонентов Жээнбекова растет
В УИК № 1360 ведется двойной учет избирателей
В общественную приемную ЦИК с начала голосования поступило 78 звонков
Задержана женщина, вынесшая бюллетень за пределы участка
Омбудсмен: В Токмаке граждане не нашли себя в списках избирателей
МВД: На избирательных участках в Кыргызстане правонарушений нет
ГКНБ КР: Высказывания Омурбека Бабанова не имеют под собой почвы
Зафиксировано 14 попыток проголосовать со старым паспортом
Жители новостроек в Бишкеке выбирают нового президента. Фоторепортаж
Популярные новости
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю? Президентские выборы-2017. Что нужно знать избирателю?
Президентские выборы-2017. Как проголосовать за&nbsp;рубежом Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом
Н.Ахмедова: Прослушка&nbsp;&mdash; очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева Н.Ахмедова: Прослушка — очередная попытка вброса черного пиара против Т.Сариева
Бизнес
Mega iTV&nbsp;&mdash; окно в&nbsp;мир цифрового телевидения Mega iTV — окно в мир цифрового телевидения
Как получить 1&nbsp;гигабайт Интернета от&nbsp;О! бесплатно? Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил присутствие в&nbsp;Баткенской области Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области
Платежные терминалы MegaCom&nbsp;&mdash; всегда под рукой! Платежные терминалы MegaCom — всегда под рукой!