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Выборы

Задержана женщина, вынесшая бюллетень за пределы участка

Задержана женщина, вынесшая бюллетень за пределы участка. Об этом сообщил ЦИК КР.

В 12.30 в Координационную группу оперативного реагирования поступила информация о том, что избиратель УИК № 009 Кара-Кульджинского района Ошской области вынесла из здания избирательный бюллетень.

По факту сотрудники милиции задержали местную жительницу А.С. (сестру районного координатора политической партии «Республика»), которая в целях провокации, не опустив бюллетень в электронную урну, вынесла его за пределы УИК. После она перед камерой прокомментировала, что прибегла к данным действиям в ответ на препятствование членов УИК проголосовать в пользу Бабанова.

Материалы передали в органы внутренних дел для принятия мер.

Об этом случае также рассказали в штабе Омурбека Бабанова, отметив, что бюллетень порвали члены комиссии, так как женщина проголосовала «не за того кандидата».
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