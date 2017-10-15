Данные о явке избирателей от наблюдателей и ЦИК разнятся

Коалиция «За демократию и гражданское общество» сообщает, что явка избирателей на 11.00 составила 15,2 процента (погрешность 0,4 процента).

Ранее первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов сообщил, что на 11.00 проголосовало 6,2 процента избирателей.

Коалиция использует на 95 процентов доверительный интервал для вычисления погрешности, который является высоким уровнем точности, принятым в качестве стандарта среди статистиков по всему миру.

Параллельный подсчет голосов позволяет системно и беспристрастно провести оценку всех процессов дня голосования: открытие избирательных участков, голосование, закрытие избирательных участков и подсчет голосов. Вместе с тем сбор и анализ явки избирателей и результаты выборов без комплексного наблюдения за всеми избирательными процессами не предоставляют точных данных, так как сведения могут опираться на неверную или неадекватно собранную информацию.