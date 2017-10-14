ЦИК КР не нарушает закон - проводится тестирование оборудования, сообщили ИА «24.kg» в комиссии.

«С 1 октября 2017 года в рамках подготовки и организации выборов президента КР в участковых избирательных комиссиях началось тестирование оборудования для голосования ЦИК, проверки интернет-связи между АСУ и центральным сервером. Для наблюдения за ходом выборов из 59 стран прибыли 773 международных наблюдателя. По инициативе ЦИК КР, сегодня, 14 октября 2017 года, организована презентация работы ИИС и АСУ для международных наблюдателей в Бишкеке. В связи с этим был открыт сервер для приема данных АСУ», - пояснили в ЦИК.

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«Во время презентации для наглядной демонстрации отправки данных с АСУ в реальном режиме 5 УИКов, тестируя свои АСУ, отправили тестовые данные на центральный сервер, что и явилось публикацией информации на сайте ИИС. Позднее данная информация была снята с публикации», - говорится в сообщении.

ЦИК КР отмечает, что эти данные не являются предварительными итогами голосования вне помещений.

«Бюллетени проголосовавших лиц вне помещения будут пропущены через АСУ лишь 15 октября вечером перед завершением голосования», - добавили в комиссии.