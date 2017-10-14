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Выборы

ЦИК нарушает закон: на его сайте появились результаты голосования за президента

На сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов http://ess.shailoo.gov.kg/ServiceJSP.do появились, а потом исчезли первые результаты голосования за кандидатов в президенты вне помещения. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Однако согласно части 10 статьи 33 конституционного закона о выборах президента, подсчет голосов избирателей, проголосовавших вне помещения, производится  по окончании голосования помещения, то есть 15 октября после закрытия участков в 20.00.

Пресс-служба Центризбиркома  пообещала предоставить информацию ИА «24.kg» позже.
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