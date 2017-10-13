Зампредседателю Центризбиркома понятна позиция казахских коллег

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Кыргызской Республике Атыр Абдрахматова прокомментировала заявление члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Марата Сарсембаева.

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Ранее издание Tengrinews.kz сообщило, что казахстанские наблюдатели отказались работать на выборах в Кыргызстане из-за высказываний президента Алмазбека Атамбаева.

«Мне очень жаль услышать, что коллеги из Казахстана решили не приезжать для наблюдения за выборами президента Кыргызстана. На данный момент официально к нам информация об этом решении не поступила. Позиция коллег, конечно же, ясна и понятна. Между центризбиркомами Кыргызстана и Казахстана имеется меморандум, в рамках которого будет продолжено дальнейшее сотрудничество», — сказала Абдрахматова.

Однако, по ее словам, на данный момент Центризбирком аккредитовал казахстанских представителей в качестве наблюдателей в рамках международных обязательств: представители Казахстана представлены в миссиях от СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и иных организаций.