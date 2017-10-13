Независимые наблюдатели будут работать на 500 избирательных участках

В день выборов тысяча наблюдателей Коалиции «За демократию и гражданское общество» будут следить за голосованием на пятистах участках в день выборов 15 октября, а также 14 октября — в день выездного голосования, на тех участках, где оно проводится. Об этом сообщили в организации.

Наблюдателей набрали случайной выборкой. Этот метод обеспечивает беспристрастность, исключает субъективизм по отношению к участковым избирательным комиссиям, считают в коалиции.

Организация будет использовать новую смс-систему получения отчетности от наблюдателей. Она позволит оперативно получать данные с участков для голосования, обрабатывать их и систематизировать сведения, отметили в коалиции.