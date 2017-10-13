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Выборы

Нурсултан Назарбаев назвал враньем его влияние на выборы в Кыргызстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отверг высказывания о его влиянии на выборы в Кыргызстане. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Сочи.

Нурсултан Назарбаев назвал враньем сведения в публикациях СМИ о том, что он поддерживает оппозиционного кандидата в президенты Кыргызстана. «Это все вранье», — сказал он журналистам.

Между Кыргызстаном и Казахстаном произошел дипломатический скандал после встречи президента РК с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым. Бишкек обвинил Астану в попытке «повлиять на выбор народа» и вмешательстве во внутренние дела республики. Со своей стороны власти Казахстана отметили, что Нурсултан Назарбаев ранее провел аналогичную двустороннюю встречу с Сооронбаем Жээнбековым и во время этих встреч казахстанский лидер «не выступал в поддержку какого-либо конкретного кандидата в президенты Кыргызстана».
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