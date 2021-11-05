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Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Глава МТУ, на которого пожаловались в ЦИК, уже уволен

Начальник МТУ № 9 Р.Давуза был освобожден от занимаемой должности еще 29 октября в связи с желанием участвовать в выборном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, основанием было его заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что Координационная группа оперативного реагирования начала проверку информации о злоупотреблении административным ресурсом в Бишкеке. В поступившей жалобе говорилось, что глава МТУ оказывает давление на жильцов домов, относящихся к МТУ, в поддержку кандидата в депутаты от политической партии «Ишеним» Р.К.
Ссылка: https://24.kg/vybory/212768/
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