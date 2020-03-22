Коронавирус в Кыргызстане. ЦИК предлагает перенести сроки местных выборов

Для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан ЦИК внес на обсуждение членов Совета безопасности вопрос о приостановлении выборов в местные кенеши Кыргызстана до нормализации эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что уже завершена регистрация для участия в выборах в городские кенеши, где 22 политические партии выдвинули 50 списков с более 3 тысячами кандидатов. Сегодня завершается регистрация 980 выдвинутых кандидатов в айыльные кенеши.

По графику выборов следующие этапы — агитационный период и день голосования — являются самыми активными фазами выборов и предполагают активное взаимодействие избирателей и кандидатов. Центризбирком

19 марта ЦИК КР приняла решение о мерах по санитарно-эпидемиологической безопасности граждан на всех избирательных участках и рекомендовала партиям и кандидатам в процессе агитации соблюдать ограничения по массовым встречам, отдавая предпочтение агитации через печатные и аудиовизуальные формы, интернет, соцсети.

В ЦИК согласны, что продолжение выборов в условиях регистрации новых случаев коронавирусной инфекции несет, прежде всего, большие риски для здоровья и благополучия граждан ввиду массового характера большинства выборных мероприятий.

Местные выборы затрагивают 342 тысячи 245 избирателей и свыше 4 тысяч кандидатов в городские и айыльные кенеши.

В ЦИК также поступили обращения партий из Каракола, Токмака, Балыкчи о том, чтобы перенести день голосования и связанные с выборами мероприятия до нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Свою озабоченность этими вопросами и аналогичные предложения выразили депутаты Жогорку Кенеша и общественность.

Члены Совбеза поддержали инициативу ЦИК и решили, что выборы нужно отменить.

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.