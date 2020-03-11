Выборы-2020. Учителей города Ош вынуждают собирать списки для одной из партий

Учителей в Оше, где 12 апреля пройдут выборы в городской кенеш, заставляют собирать списки для одной из партий. За неисполнение грозят уволить. Об этом сообщают пользователи Twitter.

«В преддверии выборов в городской кенеш Оша всех руководителей образовательных учреждений (вузов, школ, детсадов) обязали собрать списки избирателей партии «Биримдик» с номерами телефонов и адресами, а те требуют с каждого учителя список из 10 человек, грозя увольнением за неисполнение», — написал один из пользователей.

Фото Twitter. Пользователи сообщают, что учителей вновь используют в предвыборной кампании

Он сообщил, что обратился по этому поводу в компетентные органы, но там потребовали факты. «А бедные учителя не дадут показания против своих руководителей», — отмечает автор сообщения.

Информацию также подтвердила другая пользовательница соцсети. Она написала, что к ней домой приходила женщина, представилась учительницей местной школы и попросила представить паспортные данные проживающих.

Домой пришла женщина. Представилась учительницей местной школы, попросила паспортные данные проживающих в доме.



Сказала, по приказу мэрии собирает данные, при этом, нет копии на руках. Отказала давать данные. Она согласилась с отказом и ушла. Спокойно так, а майли и ушла) https://t.co/ScE7USuroq — Akylai Karim (@Akylai_Karim) March 11, 2020

Выборы депутатов городских и айыльных кенешей состоятся 12 апреля. В этот день пройдет голосование в 25 айыл окмоту и 5 городах — Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу. Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.