Кыргызстан и ОАЭ готовы сотрудничать в сфере туризма

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Наследным принцем Эмирата Эль-Фуджейра ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарном направлении и в сфере туризма. Стороны выразили обоюдную готовность к налаживанию прямых контактов и активизации межкультурных и деловых связей.

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Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил шейха Мохаммеда бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки за приезд в Кыргызстан и интерес к III Всемирным играм кочевников, проходящим в эти дни на побережье озера Иссык-Куль.

Шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль Шарки в свою очередь высоко оценил организацию III Всемирных игр кочевников.

«Многие народы мира теряют свою историческую идентичность, но ваша инициатива способствует сохранению духа кочевых народов, их культуры и традиции. Реализуя эту идею, вы создаёте прекрасную возможность рассказать всему миру о своей культуре», — сказал он.