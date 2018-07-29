100 дней Мухаммедкалыя Абылгазиева. Проблем ворох, решений нет

Фото пресс-службы правительства

Сегодня ровно 100 дней с того момента, как в Кыргызстане в очередной раз сменили премьер-министра. Новым главой правительства стал Мухаммедкалый Абылгазиев. За три с лишним месяца премьерства он запомнился лишь констатацией проблем страны, весьма неоднозначными и вызывающими вопросы кадровыми назначениями и, увы, пока отсутствием хоть каких-нибудь значимых решений.

Кадровый переполох

Кадровые перестановки уже стоили кресла премьер-министра Сапару Исакову. Назначение главой Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Болота Суюмбаева, близкого соратника экс-президента Алмазбека Атамбаева, уволенного из органов национальной безопасности решением главы государства, стало катализатором для смены состава кабмина.

Но извлекать уроки из действий предшественника Мухаммедкалый Абылгазиев не стал. Начал он не с решения проблем, а с кадровых перестановок.

Самыми скандальными стали назначения заместителей глав Государственной судебно-экспертной службы Табылды Матсакова и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева.

Вакантным остается место мэра Бишкека. Коалиция большинства выдвинула на эту должность бывшего депутата Жогорку Кенеша и экс-председателя столичного кенеша Азиза Суракматова. У претендента большой строительный бизнес. Это вызывает у бишкекчан массу вопросов, потому что налицо конфликт интересов. Но премьер хранит молчание. Свою позицию по самому актуальному вопросу он пока не выразил, хотя обладает правом выдвижения своего претендента на пост столичного градоначальника.

Экономика падает, правительство молчит

С реальными делами у членов нынешнего состава кабмина совсем уж плохо. Назвать их реформаторами не получается. Даже реальные проблемы в экономике не заставляют чиновников принимать хоть какие-то действенные меры.

По итогам первого полугодия 2018 года рост ВВП в республике составил лишь 0,1 процента. Экономика в стагнации.

Но чиновники продолжают рассказывать, как в Кыргызстане все хорошо. Никаких шагов, чтобы изменить ситуацию, нет. Рейтинги страны стремительно падают. Даже такое вполне бытовое явление, как резкий рост цен на топливо, не заставило правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева хоть что-то сделать. Топливо начало дорожать еще весной. А кабмин озаботился проблемой лишь в середине июля, когда рост уже приостановился.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание и поручил Госагентству антимонопольного регулирования мониторить цены. И на этом все.

Ни денег, ни инвесторов

Экономические сложности во многом связаны еще и с тем, что инвесторы в страну не идут. Совсем. Если в бытность премьер-министром Сапара Исакова было хоть какое-то движение, то сейчас все просто замерло.

Желающих строить в Кыргызстане Верхненарынский каскад ГЭС так и не нашлось. А вот долг перед «РусГидро» остался, и выплатить его придется.

Иностранные компании вроде приезжают в Кыргызстан, ведут переговоры. Но результатов нет. Хотя о каких результатах можно говорить, если в Фонде по управлению госимуществом уже третий месяц не могут определиться с оценщиком компании MegaCom.

И снова про «Кумтор»

Золотая жила Кыргызстана — проект «Кумтор» — не дает спокойно есть и спать отечественным политикам. В прошлом году появилась надежда, что все проблемы решатся. Правительство подписало с компанией стратегическое соглашение о защите окружающей среды и продвижении инвестиций. Но оно до сих пор не вступило в силу.

Согласно договоренностям, есть предварительные условия, которые каждая из сторон должна выполнить. Только после этого начнет действовать новое соглашение.

Выполнение предварительных условий по соглашению с «Кумтором» продлили уже в четвертый раз.

И гарантии, что вопрос решится, тоже нет. Более того, торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков заявил журналистам, что правительство готовит новое соглашение по «Кумтору». То есть нас опять что-то не устраивает. Как такой разброд мнений отражается на инвестиционном климате страны, вообще мало кто думает. Поэтому удивляться тому, что инвестор обходит Кыргызстан стороной, не стоит.

Преемственность. На словах

Последовательность в принимаемых решениях и их реализация — точно не конек властей Кыргызстана. Вступая в должность, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал, что все «цифровые» проекты предшественника обязательно реализуют. На практике от них вроде и не отказались, но и особого рвения осуществлять их у чиновников нет.

Премьеру пришлось признать, что с реализацией «Умного города» затягивают. Чиновники перекладывают ответственность друг на друга, но ничего не делают.

В итоге конкурс на реализацию «Безопасного города» все-таки запустили. Объявление о запуске онлайн-конкурса появилось на портале в 20.49 в пятницу, 20 июля. О какой открытой работе может идти речь, если конкурс по такому важному проекту запускают тогда, когда все уже отдыхают?

Еще сложнее дела обстоят с другими проектами. Развитие системы «Тундук» идет крайне слабо, от заместителей директоров по цифровому развитию решили отказаться. Фискализация налогов идет с пробуксовкой. Третий и четвертый этапы проекта по внедрению ККМ-онлайн отменили только через две недели после того, как начал действовать последний этап.

Найти деньги любым путем

Попытки правительства найти дополнительные средства для казны превращаются просто в какой-то абсурд. Так, например, Мухаммедкалый Абылгазиев выступил за то, чтобы в Кыргызстане повысили тарифы на питьевую воду.

Один кубометр воды — а это тысяча литров — обходится одному жителю Бишкека в 5,38 сома, тогда как себестоимость услуги стоит 7,70 сома. Литр воды в пластиковой бутылке стоит больше 20 сомов. Так быть не должно. Мухаммедкалый Абылгазиев

Еще одна не менее странная идея — ввести плату за регистрацию мобильных телефонов. В проекте постановления правительства говорится о том, что IMEI-коды телефонов должны быть привязаны к SIM-карте. При этом при каждой смене SIM-карты человек должен платить 100 сомов. В Госкомсвязи позже заявили, что платить будут только импортеры. Но против идеи все равно выступают общественность, юристы и сотовые операторы.

При этом есть в кабинете министров и вполне здравые предложения. Например, правительство снизило в 10 раз пошлины на ввоз автомобилей — до уровня 2014 года. Министерство экономики при поддержке кабмина планирует ввести мораторий на проверки бизнеса.

Мы тщательно искали достижения очередного состава кабмина, но найти пока не смогли.