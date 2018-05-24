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Власть

Дня не хватило. В ЖК продолжается обсуждение кыргызско-казахской границы

Депутаты второй день подряд рассматривают законопроекты, касающиеся кыргызско-казахской границы. Обсуждение проходит за закрытыми дверями.

Напомним, накануне в повестку дня заседания Жогорку Кенеша внесли два законопроекта — «О ратификации договора между Кыргызстаном и Казахстаном о демаркации кыргызско-казахстанской государственной границы» и «О ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы». По настоянию спецпредставителя правительства по вопросам границ Курбанбая Искандарова вопрос рассматривался без прессы.

Депутаты вчера начали изучать документы после избрания судей Верховного суда. Однако времени им не хватило. Обсуждение продолжается сегодня.

Отметим, что депутаты Мажилиса одобрили ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Кыргызстана о режиме казахстанско-кыргызстанской государственной границы.
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