Авария на ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев «перевел стрелки» на Алмазбека Атамбаева

Депутат Осмонбек Артыкбаев (ранее он возглавлял Министерство энергетики и промышленности. — Прим. ИА «24.kg») «перевел стрелки» на экс-президента Алмазбека Атамбаева и своего в то время заместителя Айбека Калиева по контракту с китайской компаний ТВЕА . Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, где нардепы обсуждают заключение депутатской комиссии по расследованию аварии на ТЭЦ 26 января.

По его словам, все совещания вел Айбек Калиев по поручению президента Алмазбека Атамбаева, но добавил: если он нарушил закон и его посчитают виновным, то готов ответить.

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Коллега Осмонбека Артыкбаева по фракции СДПК Карамат Орозова спросила, зачем Сапар Исаков подставил президента?

Бывший премьер-министр Сапар Исаков защитил Алмазбека Атамбаева и заявил, что никаких поручений тот не давал, а он, Сапар Исаков (тогда руководил отделом внешней политики аппарата президента), интересы китайской компании не лоббировал и упрекнул Исхака Масалиева во лжи. «А письмо — это информация была для президента. Здесь слова о лобби нет», — сказал Сапар Исаков.

Его поддержал еще один экс-глава кабмина Жанторо Сатыбалдиев. Он сказал, что никаких поручений — ни письменных, ни устных — Алмазбек Атамбаев по поводу заключения договора с ТВЕА не давал.

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.