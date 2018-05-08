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Власть

Нурсулу Ахметова: У меня нет казахского гражданства

«У меня нет казахского гражданства. Сообщения об этом — фейк», — заявила ИА «24.kg» заведующая отделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Кыргызстана Нурсулу Ахметова.

По ее словам, она действительно родилась в Казахстане и училась там какое-то время, но в 1987 году уехала в Москву (Россия) учиться в МГУ. В Казахстан после этого она не вернулась.

«Я приехала в Кыргызстан в 1993 году, когда вышла замуж. Тогда же я получила кыргызское гражданство. Сообщения о том, что у меня казахское гражданство, это фейковая новость. У меня нет гражданства Казахстана. Вернувшись из Москвы, я даже не жила ни дня в Казахстане. Я не хочу сейчас высказывать предположения, кому нужен этот скандал. Могу только сказать, что я всегда работала, применяя свои знания и опыт, чтобы отстаивать национальные интересы Кыргызстана», — подчеркнула Нурсулу Ахметова.

Ранее депутат Дастан Бекешев сообщил в социальных сетях, что у сотрудницы аппарата президента есть двойное гражданство. Однако сегодня парламентарий заявил, что он ошибся: информация не соответствует действительности.

Позже он заявил ИА «24.kg», что ему прислали скрин паспорта Нурсулу Ахметовой и письмо на электронную почту от имени Татту Мамбеталиевой. Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» теперь требует от Дастана Бекешева официальных извинений.
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