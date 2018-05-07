Депутаты составили список чиновников, ответственных за модернизацию ТЭЦ

Депутаты дали политическую оценку бывшим высокопоставленным чиновникам, подписавшим соглашение с китайской компанией ТВЕА о модернизации ТЭЦ Бишкека. Все материалы по ним направят в ГКНБ и Генпрокуратуру для проверки. Об этом ИА «24.kg» сообщила одна из членов депутатской комиссии Аида Касымалиева.

По ее словам, завтра все представители комиссии подпишут итоговый проект заключения. «Мы не можем давать юридическую оценку или кого-то обвинять — мы не правоохранительные органы, но мы указали на ответственность правительства Жанторо Сатыбалдиева и его самого. Мы считаем, что отвечать должны и экс-министры финансов Ольга Лаврова и экономики Темир Сариев. В заключение мы отметили и главу МИД Эрлана Абдылдаева — словом всех, кто подписал соглашение», — рассказала Аида Касымалиева.

Другой член комиссии — депутат фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев сказал, что политическую ответственность за произошедшее должны нести все премьер-министры начиная с Алмазбека Атамбаева.

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ начал расследование уголовного дела о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили официальные обвинения в коррупции.