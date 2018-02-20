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Власть

За модернизацию ТЭЦ Бишкека Кыргызстан должен заплатить $480 миллионов

За модернизацию ТЭЦ Бишкека Кыргызстан должен заплатить $480 миллионов. Об этом сообщил сегодня на заседании депутатской комиссии по выяснению причин аварии генеральный директор ОАО «Электрические станции» Узак Кадырбаев.

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По его словам, кредит Эксимбанка Китая составляет $386 миллионов, проценты по кредиту — $94 миллиона. Итого Кыргызстан должен будет через 20 лет вернуть $480 миллионов. Все остальные озвученные суммы являются некорректными.

Помимо кредита, «Электрические станции» получили от ТВЕА грант в $20,3 миллиона. Депутаты Жогорку Кенеша увидели в этом коррупционную составляющую, так как грант не вошел в основную сумму выделенных средств.

По информации Министерства финансов, на 1 февраля ТВЕА заплатили за выполненную работу $360,4 миллиона. Остаток составил $25 миллионов.

Авария на столичной теплоцентрали произошла 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что подачу тепла возобновят через короткое время. Однако подавать тепло в дома горожан начали фактически на пятые сутки.

Распоряжением премьер-министра была образована межведомственная комиссия под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева для выяснения причин возникновения нештатной ситуации на ТЭЦ.  В Жогорку Кенеше тоже создали свою комиссию.
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