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Власть

Авария на ТЭЦ. На четвертые сутки в парламенте решили найти виновных

Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК заявили о необходимости создать депутатскую комиссию для выяснения причин аварии на Бишкекской ТЭЦ.

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Член фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев назвал происходящее катастрофой.

«Давайте внесем предложение о том, чтобы завтра на пленарном заседании первым вопросом мы рассмотрели катастрофу, которая произошла у нас в стране», — сказал он.

Исхак Масалиев возмутился, что последние три дня чиновники говорят: все сделано, тепло в дома начало поступать. Но тепла нет.

Он предлагает включить в состав депутатской комиссии также иностранных специалистов и общественности.

Его поддержала депутат Алтынай Омурбекова (фракция «Республика — Ата Журт»). Она предложила провести аудит использования $386 миллионов и дать политическую оценку ЧП, когда весь Бишкек остался без тепла и горячей воды в аномальные морозы.

Авария на столичной теплоцентрали произошла еще в пятницу, 26 января. Чиновники Энергохолдинга и мэр Бишкека заверяли горожан, что возобновление подачи тепла начнется через короткое время. Однако уже четвертые сутки столица замерзает.
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