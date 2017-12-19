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Власть

В ООН отмечают позитивные процессы в Центральной Азии, ведущие к консолидации

В ООН отмечают позитивные процессы в странах Центральной Азии, ведущие к консолидации и активизации регионального сотрудничества. Об этом сегодня на встрече с президентом Кыргызстана заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман.

По данным пресс-службы главы государства, состоялся обмен мнениями по вопросам водно-энергетического сотрудничества, укрепления стабильности и безопасности в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул роль и помощь ООН и ее структурных организаций в событиях 2010 года, которые произошли в Кыргызстане.

«В те непростые времена с помощью ООН и других организаций мы сумели пережить сложный период в нашем государстве. Впереди нас ждет много задач, которые мы должны решить. Кыргызстан готов и далее обсуждать все региональные вопросы и решать их совместно с нашими соседями», - отметил президент.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН отметила, что в регионе сейчас наблюдаются очень позитивные процессы, позволяющие надеяться на консолидацию регионального сотрудничества.

Она также особо отметила роль гражданского общества и положительную ситуацию по соблюдению прав человека в Кыргызстане. «В вашей стране очень сильное гражданское общество, думаю, что этот потенциал полезен и для других стран региона», - подчеркнула Наталья Герман.
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