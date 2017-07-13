СДПК: Ренат Самудинов не вправе присваивать статус лидера молодежного крыла

Ни Ренат Самудинов, ни кто-либо другой не вправе присваивать себе статус лидера молодежного крыла СДПК. Об этом сообщили в политобъединении.

Отмечено, что в партии состоят свыше двух тысяч молодых активистов, которые работают в территориальных партийных организациях страны. «На данный момент какого-либо решения о создании такого внутрипартийного подразделения, как молодежное крыло, официально не принималось. В то же время политсовет прорабатывает вопросы более активного вовлечения молодежи в партийную работу и продвижения ее представителей в руководящие органы СДПК. Возможно, действия и заявления Рената Самудинова связаны именно с перспективами, которые открываются перед другими молодыми активистами», — пояснили в партии.

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До настоящего времени в СДПК благосклонно относились к особенностям поведения Рената Самудинова. После парламентских выборов 2010 года он создавал другое политическое объединение и покидал ряды СДПК. Но даже после этого партийцы пошли ему навстречу и вновь согласились привлекать к работе. «Любое мнение, высказанное членом партии, приветствуется, но, согласно уставу, является его частным мнением, если он не наделен соответствующими полномочиями представлять партию или какое-либо из ее подразделений», — отметили в СДПК.