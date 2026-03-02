08:51
Власть

В Кыргызстане ввели временный запрет на вывоз известняка-ракушечника

Временный запрет на вывоз известняка-ракушечника за пределы страны ввели в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

«Введен запрет на шесть месяцев на вывоз из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза известняка-ракушечника, произведенного или добытого в КР, необработанного либо грубо дробленого, а также разделенного иным способом на блоки или плиты прямоугольной либо квадратной формы (классифицируемого по кодам ТН ВЭД ЕАЭС 2515 11 000 0 и 2515 12 000 0)», — говорится в сообщении.
