Власть

В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда приостановит миграцию людей из стран третьего мира. Он подчеркнул, что официальная численность иностранцев в стране составляет 53 миллиона человек — большая часть живет за счет социального обеспечения, сообщило ТАСС.

«Реальное число мигрантов гораздо больше. Бремя беженцев — главная причина социальной дисфункции в Америке, чего не было после Второй мировой войны (неудовлетворительное качество школ, высокий уровень преступности, упадок городов, переполненные больницы, нехватка жилья, огромный дефицит и другое)», — заявил он.

Дональд Трамп написал, что навсегда приостановит миграцию из всех «стран третьего мира», чтобы позволить системе США восстановиться. Он пообещал выслать всех, «кто не является чистым активом для Соединенных Штатов или неспособен любить нашу страну».

«Я прекращу все федеральные льготы и субсидии негражданам нашей страны, лишу гражданства мигрантов, подрывающих внутреннее спокойствие, и депортирую любого иностранного гражданина, представляющего собой общественную обузу, угрозу безопасности или несовместимого с западной цивилизацией», — сказал он.

Ранее власти США объявили о масштабной проверке всех грин-карт, выданных уроженцам 19 стран, которые администрация Дональда Трампа относит к «группе риска». Распоряжение президент дал после стрельбы в Вашингтоне, где убили двоих военнослужащих Национальной гвардии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352654/
