Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен на товары и услуги. Об этом сообщил государственный информагент БелТА.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И, не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства.

Глава Беларуси назвал всплеск инфляции в стране «ошалевшим», а цены — «запредельными». При этом он допустил возможность отдельных исключений, однако только при наличии официального разрешения от уполномоченных органов.

Ранее президент поручал усилить контроль за ценообразованием, отметив, что рост стоимости товаров подрывает доверие граждан к экономической политике государства.
