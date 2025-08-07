Исключить массовый подвоз. Депутат предлагает изменения в закон о выборах

Депутат парламента Дастан Бекешев разработал законопроект, чтобы предотвратить на выборах массовый подкуп и неконтролируемый подвоз избирателей на участки. Документ вынесли на общественное обсуждение.

Нардеп предлагает поправки в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Он вносит изменения в часть 5 статьи 31-1, которая регулирует порядок дистанционного (электронного) голосования.

Дастан Бекешев отмечает, что, согласно принятым изменениям в законодательстве, теперь выборы депутатов ЖК должны проводить в многомандатных округах, и есть возможность проведения выборов с помощью электронного и дистанционного голосования.

«Так, для реализации активного избирательного права предусмотрена возможность голосовать дистанционным способом вне своего округа на любом избирательном участке. Данная норма, с одной стороны, дает возможность избирателю без бюрократических процедур прийти на любой участок и без уведомления реализовать свое конституционное право. Особенно эта норма облегчает процедуру голосования для избирателей, проживающих за рубежом или находящихся в командировке внутри страны, но за пределами своего дома», — подчеркнул он.

С другой стороны, считает парламентарий, эта норма может повлечь и в большей вероятности повлечет следующие негативные последствия:

1) массовый подвоз избирателей из одного округа в соседний. Например, в Бишкеке можно вывозить избирателей из одного района в другой или ближайший участок в Чуйской области;

2) обесценивается смысл наблюдателей, назначенных кандидатами для контроля процесса голосования, так как другой претендент может организовать поездки избирателей не по месту избирательного округа;

3) вывоз избирателей даст возможность лицам, не имеющим права агитировать (домкомы, председатели ТСЖ, государственные и муниципальные служащие), заниматься агитацией и избегать ответственности, организовывая массовые поездки в другие избирательные округа;

4) возможность голосования на любом участке перечеркивает смысл формирования избирательных участков по числу, не превышающему 3 тысяч человек, так как на любой участок может приехать до 10 тысяч избирателей. Это создаст напряженность на некоторых участках, куда массово и незапланированно прибыли избиратели;

5) эта норма дает возможность для массового подкупа избирателей и контроля их волеизъявления, а соответственно, это даст повод сомневаться в результатах выборов.

Дастан Бекешев предупредил, что при реализации нормы, указанной в части 5 статьи 31-1 закона о выборах, на практике средства массовой информации заполнят новости о злоупотреблениях со стороны кандидатов, а это отрицательно скажется на имидже страны.

Учитывая, что у нормы есть положительные стороны, законопроектом предлагается оставить возможность за избирателем голосовать на любом участке вне пределов своего округа, но лишь в том случае, если он находится вне пределов одной области.

Например, если избиратель зарегистрирован в Ошской области, он сможет голосовать в любом округе другой области, но не в Ошской; в Ошской области он сможет проголосовать лишь по своему избирательному адресу. Организация массового вывоза избирателей в другие округа другой области становится экономически нецелесообразной и дорогой, соответственно, отсекаются случаи злоупотребления и подкупа голосов.

Предлагаемая норма позволит находящимся в командировке внутри республики реализовать свое избирательное право, а избирательным участкам не создаст неожиданных очередей и массового неконтролируемого наплыва большого числа избирателей.