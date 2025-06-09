Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон

Кыргызстан отказался от партийной системы, и депутатов Жогорку Кенеша теперь будут выбирать по новой схеме. Садыр Жапаров подписал поправки в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Главным изменением стало то, что полностью меняется система выборов депутатов Жогорку Кенеша. Для их выборов в республике образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избирают по три нардепа, один из которых — женщина.

В целях экономии бюджетных средств выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах не проводятся. На их место приходят следующие по числу набранных голосов кандидаты.

Закон также предусматривает, что при проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование. Решение о проведении дистанционного, электронного голосования принимается при назначении выборов.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.