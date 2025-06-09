16:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон

Кыргызстан отказался от партийной системы, и депутатов Жогорку Кенеша теперь будут выбирать по новой схеме. Садыр Жапаров подписал поправки в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».

Главным изменением стало то, что полностью меняется система выборов депутатов Жогорку Кенеша. Для их выборов в республике образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избирают по три нардепа, один из которых — женщина.

В целях экономии бюджетных средств выборы депутатов Жогорку Кенеша по многомандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах не проводятся. На их место приходят следующие по числу набранных голосов кандидаты.

Закон также предусматривает, что при проведении выборов может быть применено дистанционное, электронное голосование. Решение о проведении дистанционного, электронного голосования принимается при назначении выборов.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332027/
просмотров: 412
Версия для печати
Материалы по теме
Кандидатам в депутаты предлагают разрешить продавать мерчи и вести платные эфиры
Глава ЦИК не стал комментировать предложение депутатов изменить систему выборов
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
Закон о выборах Жогорку Кенеша предлагают изменить, чтобы защитить права ЛОВЗ
Алтынбек Кылычбаев признан избранным депутатом ЖК. Он заменит Тазабека Икрамова
На досрочных выборах в Сузакском округе лидирует Алтынбек Кылычбаев
Кто придет вместо Икрамова. В Сузакском округе сегодня проходят досрочные выборы
Досрочные выборы. Сегодня пройдет голосование вне избирательных участков
Сузакский избирательный округ. Все кандидаты на мандат депутата Жогорку Кенеша
Выборы в местные кенеши, в том числе Бишкека и Оша, пройдут 17 ноября
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;предлагают депортировать мигрантов за&nbsp;проживание в&nbsp;нежилых помещениях В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях
Атака дронов на&nbsp;авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России&nbsp;&mdash; Трамп Атака дронов на авиабазы РФ. Киев сам дал основания ответить России — Трамп
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 июня
Садыр Жапаров лидирует в&nbsp;Google-запросах в&nbsp;КР, исключение&nbsp;&mdash; июнь 2024-го Садыр Жапаров лидирует в Google-запросах в КР, исключение — июнь 2024-го
Бизнес
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Переводите и&nbsp;выигрывайте с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: 72&nbsp;приза для активных клиентов Переводите и выигрывайте с «Банком Компаньон»: 72 приза для активных клиентов
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
9 июня, понедельник
16:46
МИД определился с местом для нового здания посольства Кыргызстана в Астане МИД определился с местом для нового здания посольства К...
16:41
Вернуть патент за аренду недвижимости предлагают в Жогорку Кенеше
16:29
Жогорку Кенеш будут избирать по-новому. Президент подписал закон
16:29
Более 12 тысяч иностранных граждан работает в Кыргызстане
16:27
Более 3 тысяч заявлений подали иностранцы на легализацию в Кыргызстане