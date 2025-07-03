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Власть

Садыр Жапаров вылетел в Азербайджан для участия в саммите ОЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 3-4 июля посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия в саммите глав государств – членов Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Об этом сообщает заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип. 

По его данным, темой саммита является новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего. В работе саммита примут участие главы государств и правительств государств – членов организации – Афганистана, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Турецкой Республики и Туркменистана.

Стороны обсудят актуальные вопросы повестки дня организации, в том числе принимаемые государствами-членами меры по предупреждению изменения климата.

В ходе рабочего визита также состоится официальное открытие школы «Айкөл Манас» в Агдамском районе Азербайджанской Республики, построенной кыргызской стороной, отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335018/
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