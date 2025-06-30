Президент Садыр Жапаров принял министров иностранных дел государств — членов ОДКБ в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств КР Жээнбек Кулубаев, Беларуси Максим Рыженков, Казахстана Мурат Нуртлеу, Российской Федерации Сергей Лавров, Таджикистана Мухриддин Сироджиддин и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества внутри организации, а также по углублению взаимодействия с международными структурами в вопросах противодействия международным вызовам и угрозам.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан воспринимает председательство в ОДКБ как большую ответственность и возможность внести свой вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества и безопасности в регионе.

Он отметил, что проблемы международного терроризма, транснациональной преступности, распространения экстремистской идеологии, киберугроз и внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств становятся все более актуальными. В связи с этим он обозначил, что такое положение дел представляет серьезную опасность для всех и требует единого и скоординированного подхода.

«Виртуальное пространство становится ареной новых конфликтов и угроз, поэтому необходимо развивать совместные меры по защите критической инфраструктуры и обеспечению безопасности информационного поля», — сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что председательство Кыргызстана и предстоящие мероприятия откроют новые возможности для укрепления партнерства и формирования эффективных подходов к развитию системы коллективной безопасности.

«Кыргызстан поддерживает дальнейшее углубление координации между министерствами иностранных дел, а также взаимодействие оборонных и правоохранительных структур», — отметил глава государства.

Министры иностранных дел поддержали инициативы Кыргызстана в рамках председательства в ОДКБ, отметив важность консолидации усилий для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы.

Было подчеркнуто, что укрепление многостороннего взаимодействия, расширение политического диалога и согласование позиций по актуальным вопросам международной повестки дня остаются приоритетными задачами для всех государств – членов ОДКБ.

Главы внешнеполитических ведомств государств – членов ОДКБ акцентировали внимание на необходимости укрепления взаимного доверия, обеспечения устойчивого развития и совместного продвижения инициатив в рамках региональных и международных форматов.