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Власть

Дональд Трамп распустил группу, разрабатывавшую меры давления на Россию и ЦА

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила работу секретной межведомственной группы, задачей которой было выработать меры давления на Россию с целью ускорения переговоров по мирному урегулированию в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих американских чиновников.

По данным источников, группа начала работу весной 2025 года. В ее состав входили представители Госдепартамента, Министерства финансов, Пентагона и разведывательных структур. Координацию осуществляли сотрудники Совета национальной безопасности США.

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Однако, по словам собеседников Reuters, к лету стало ясно, что Дональд Трамп не заинтересован в усилении конфронтации с Москвой. Один из чиновников сообщил: «К концу все сбавили обороты, потому что президента там не было».

Последним ударом по группе стало увольнение большей части сотрудников Совета нацбезопасности в рамках масштабной кадровой чистки — в том числе всей команды, занимавшейся Украиной.

Собеседники агентства уточнили, что администрация президента не придавала публичности этой группе. О том, знал ли сам Дональд Трамп о ее создании и роспуске, достоверной информации нет.

По мнению аналитиков, решение прекратить работу группы может усилить обеспокоенность среди союзников США в Европе по поводу готовности Вашингтона и далее поддерживать Украину.

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Члены рабочей группы обсуждали в том числе возможность давления на бывшие советские республики и другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поток товаров в Россию и энергоносителей из нее. Предложения группы варьировались от экономических соглашений до тайных спецопераций, сказали источники. По словам одного из собеседников Reuters, обсуждалось создание стимулов, которые подтолкнули бы Казахстан к более решительной борьбе с обходом санкций.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США отменили запланированную встречу с российской делегацией по вопросам нормализации двусторонних отношений, несмотря на договоренность, достигнутую во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333045/
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