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Власть

Эдиль Байсалов о новых требованиях к госязыку: Мы хотим многонациональный ЖК

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что невладение государственным языком не должно быть дисквалифицирующим обстоятельством при избрании в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

По словам чиновника, интерес представленности этносов наиболее важен для государства, чем установление жестких барьеров.

«Мы хотим, чтобы наш следующий состав Жогорку Кенеша был многонациональным и представлял весь спектр нашего народа. Никого увольнять из-за недостаточной компетенции по государственному языку мы не будем и не позволим», — сообщил он.

По словам Эдиля Байсалова, требования к государственному языку во время экзаменов и аттестации определит кабмин.

«Кабинет министров обдуманно и взвешенно проведет эту политику. Требования будут разумными и способствовать социальной гармонии, единству нашего народа и общим интересам», — отметил он. 

Зампред кабмина высказался о тестировании на знание кыргызского языка кандидатов в президенты Кыргызстана и депутатов. «Мое личное мнение — это унизительно для нашей нации проверять кандидата в президенты на знание кыргызского языка. Я считаю это оскорбительным. Для депутатов это тоже недопустимо», — заметил он.

Напомним, на заседании комитета ЖК глава Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев заявил, что кандидат, не владеющий кыргызским языком, не достоин быть депутатом парламента. 

21 мая депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении одобрили пакет законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам применения госязыка.

Согласно законопроектам, депутатом ЖК, председателем кабинета министров, членом кабмина, руководителем исполнительной власти, судьей, прокурором, следователем может быть гражданин, владеющий государственным языком на уровне, определенном нормативными актами кабинета министров. Это же касается служащих Нацбанка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331241/
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