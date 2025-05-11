Прямые переговоры РФ и Украины: Путин и Эрдоган переговорили по телефону

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин сегодня провели переговоры по телефону. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

Президент Турции сообщил о готовности Анкары принять переговоры по Украине. Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал заявление президента РФ о возобновлении переговоров в Стамбуле. По словам лидера Турции, открылось «окно возможностей» для урегулирования конфликта.

Эрдоган также заявил Путину, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров по Украине.

В ходе переговоров обсуждались и двусторонние отношения, региональные события, глобальные проблемы, информирует пресс-служба президента Турции.

Напомним, сегодня ночью лидер России Владимир Путин выступил перед журналистами и сделал несколько заявлений. Он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные в конце 2022 года, без всяких предварительных условий. Владимир Путин пригласил украинскую делегацию в Стамбул 15 мая.

Вашингтон отреагировал на эту инициативу. Затем на инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной отреагировал и Владимир Зеленский.