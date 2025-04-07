15:38
USD 86.77
EUR 95.38
RUB 1.03
Власть

Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году

Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к маю 2026 года. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Канат Тологонов.

По его словам, сейчас директор госагентства по этому вопросу находится в загранкомандировке. Канат Тологонов подчеркнул, что работы по выводу КР из черного списка ведутся уже два года.

«Первый раз Еврокомиссия провела предварительный аудит в марте. В истории такого не было. В мае пройдет заседание Департамента транспорта ЕК. На этом собрании будут обсуждаться результаты прежних проверок со стороны ИКАО и решится, когда пройдет финальный аудит. Но как нам сообщили в Ерокомиссии, это произойдет осенью этого года и его результаты рассмотрят в мае 2026-го. Если мы пройдем все проверки успешно, то будет принято решение о выводе Кыргызстана из черного списка», — сказал Канат Тологонов.

Он напомнил, что Кыргызская Республика вошла в черный список в 2006 году из-за отсутствия надлежащего контроля за местными авиакомпаниями и несоответствия международным стандартам. Поэтому КР не может совершать авиарейсы в страны Евросоюза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325119/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
КР демонстрирует значительные успехи в укреплении регионального сотрудничества
За три года товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза
Саммит Евросоюз — Центральная Азия: Шавкат Мирзиеев сделал важные заявления
Депутат просит открыть генконсульство Кыргызстана в Канаде
Таджикистан и Кыргызстан соединили энергосистемы
Кыргызстан и Таджикистан обменялись ратификационными грамотами
В Казахстане появится черный список мобильных телефонов
Антироссийские санкции вредят экономикам стран Центральной Азии, признали в ЕС
Первый саммит Евросоюза и стран Центральной Азии пройдет в Самарканде
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил&nbsp;ЕС сотрудничество в&nbsp;разработке сырьевых материалов Садыр Жапаров предложил ЕС сотрудничество в разработке сырьевых материалов
Посадка 7&nbsp;миллиардов деревьев не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;планам КР&nbsp;&mdash; Эдиль Байсалов Посадка 7 миллиардов деревьев не имеет отношения к планам КР — Эдиль Байсалов
В&nbsp;США начались масштабные протесты против Трампа и&nbsp;введения импортных пошлин В США начались масштабные протесты против Трампа и введения импортных пошлин
Трамп объявил чрезвычайное положение в&nbsp;США из-за дефицита торгового баланса Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за дефицита торгового баланса
Бизнес
Читайте и&nbsp;слушайте без границ с&nbsp;услугой &laquo;Литрес&raquo; от&nbsp;MEGA Читайте и слушайте без границ с услугой «Литрес» от MEGA
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в&nbsp;школу онлайн за&nbsp;пару минут MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Войны за&nbsp;воду: как &laquo;Минур&raquo; оказался под ударом в&nbsp;борьбе за&nbsp;чистую воду и&nbsp;энергию Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
ASMER Medical. Ведущие врачи из&nbsp;Турции проконсультировали пациентов в&nbsp;Бишкеке ASMER Medical. Ведущие врачи из Турции проконсультировали пациентов в Бишкеке
7 апреля, понедельник
15:33
В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест
15:29
Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году
15:08
Государству возвращен земельный участок пансионата «Ош»
15:04
7 апреля — Всемирный день здоровья
15:00
Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!