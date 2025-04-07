Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к 2026 году

Авиакомпании Кыргызстана могут выйти из черного списка Евросоюза к маю 2026 года. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации Канат Тологонов.

По его словам, сейчас директор госагентства по этому вопросу находится в загранкомандировке. Канат Тологонов подчеркнул, что работы по выводу КР из черного списка ведутся уже два года.

«Первый раз Еврокомиссия провела предварительный аудит в марте. В истории такого не было. В мае пройдет заседание Департамента транспорта ЕК. На этом собрании будут обсуждаться результаты прежних проверок со стороны ИКАО и решится, когда пройдет финальный аудит. Но как нам сообщили в Ерокомиссии, это произойдет осенью этого года и его результаты рассмотрят в мае 2026-го. Если мы пройдем все проверки успешно, то будет принято решение о выводе Кыргызстана из черного списка», — сказал Канат Тологонов.

Он напомнил, что Кыргызская Республика вошла в черный список в 2006 году из-за отсутствия надлежащего контроля за местными авиакомпаниями и несоответствия международным стандартам. Поэтому КР не может совершать авиарейсы в страны Евросоюза.