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Власть

Камчыбек Ташиев рассказал, как удалось ускорить переговоры с РТ по границам

На объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша депутаты рассматривают проект закона о ратификации договора между Кыргызстаном и Таджикистан о государственной границе, соглашения о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог и соглашения по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в своем докладе отметил, что таджикская сторона уже ратифицировала договор и соглашения. Он также рассказал, как удалось ускорить переговоры по уточнению границ с соседями.

По его словам, с 2002 года, когда между странами впервые начались переговоры по границам, было подписано около 160 протоколов. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 1 тысячу 8,14 километра, из которых 519,9 были уточнены до 2011 года, а по остальным 488,24 километра была достигнута договоренность за последние три года.

Ташиев отметил, что документы по границам, уточненным до 2011 года, таджикская сторона предлагала подписать давно, а остальные спорные земли поделить пополам.

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 «Таким образом, таджикская сторона открыто выдвинула претензии на 210 тысяч гектаров. В таком случае 70 процентов Лейлекского района, половина Баткенского ушли бы соседям. Но мы говорили, что нужно до конца уточнить. Таджикистан хотел вести переговоры по документам 1924-1927 года, тогда они претендовали бы на 210 тысяч гектаров, мы же говорили, что на основе договора от 1991 года. Были долгие споры, в 2023-2024 годы наконец согласились после того, как я выступил. Я сказал, что если они дальше будут выдвигать претензии на наши земли, то мы тоже начнем выдвигать свои претензии, например участок Мургаб. Что мы имеем право на эти земли, и у нас хватит сил. Вы знаете, использовались разные методы. Только после этого таджикская сторона начала соглашаться, тогда мы подписали протокол № 44, в котором было четко прописано, что будем уточнять границы по документам 1991 года. Тогда переговоры начали проходить быстро», — сказал Ташиев.

В своем докладе глава ГКНБ также упомянул об участке «Алтын Мазар» в Чон-Алайском районе Ошской области. Он отметил, что в интернете появляется информация, что эта местность перешла Таджикистану. Однако Ташиев опроверг эту информацию, отметив, что «Алтын Мазар» — это территория Кыргызстана.

Напомним, 13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь эти документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего они будут подписаны главами государств. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/323274/
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