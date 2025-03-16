Перемирие. Госсекретарь США и глава МИД России провели телефонный разговор

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии, а также договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и РФ.

Кроме того, представитель Белого дома сообщил главе российского МИД о проведенной американской армией операции в Йемене против хуситов из движения «Ансар Аллах». Марко Рубио также добавил, что все дальнейшие нападения хуситов на суда США в Красном море будут считаться недопустимыми.

Затем он вышел к прессе и ответил на некоторые вопросы. При этом госсекретарь Штатов отказался отвечать на вопрос о доверии лидеру России Владимиру Путину. Он добавил, что во внешней политике речь идет не о доверии, а о действиях.

«Я думаю, что это неуместный вопрос. Я думаю, что внешняя политика — это не о доверии, это о действиях. Это о вещах, которые вы делаете», — сказал Марко Рубио.

По его словам, во внешней политике зачастую приходится работать с людьми, которые могут не нравиться. И уточнил, что в данном случае не говорит «о президенте Путине в частности».