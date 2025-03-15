США поздравили Таджикистан и Кыргызстан с подписанием исторического соглашения о делимитации и демаркации всей границы.

Как отмечается в заявлении официального представителя Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс, данное достижение отражает приверженность правительств этих стран дипломатии и региональной стабильности.

«Урегулирование пограничных споров — одна из самых сложных дипломатических задач, и мы высоко оцениваем дальновидность и решимость лидеров обоих государств в преодолении препятствий. США надеются, что это знаковое соглашение откроет путь к активной торговле, укреплению связей между народами, а также к росту благосостояния и мира как для обеих стран, так и для всего региона», — говорится в заявлении.

Ранее президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между двумя государствами. На таджикско-кыргызской границе возобновлена работа двух КПП, закрытых с 2021 года. С 14 марта также запустили авиарейсы из Бишкека в Душанбе и Худжанд.