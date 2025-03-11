Во время госвизита Эмомали Рахмона в КР будет подписан договор по границе

Во время государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан состоится подписание договора между странами о государственной границе и других двусторонних документов. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.

По его данным, в рамках визита запланированы церемониальные мероприятия, двусторонние встречи с президентом КР Садыром Жапаровым, спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Тургунбек уулу и председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым.

Также планируется принятие совместного заявления Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона.

Государственный визит президента Таджикистана в Кыргызстан состоится 12–13 марта.

21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы был подписан договор. 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе. Об условиях сделки между двумя странами подробнее можно прочитать здесь.