Садыр Жапаров: Проблема кыргызско-таджикской границы решена окончательно

Накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов высказал мнение о соглашении по кыргызско-таджикской границе, выдвинув ряд обвинений. Президент страны Садыр Жапаров дал по этому поводу комментарий агентству «Кабар».

По мнению главы государства, слова депутата являются сплошной демагогией. «Непонятно, почему этот человек за три дня поменял мнение и заговорил по-другому. Нам нужно разобраться, почему он так поступил. Он все знает и все хорошо понимает. Но почему-то по многим другим вопросам он делает вид, что ничего не знает, и только ведет провокацию», — считает Жапаров.

Читайте по теме Кыргызско-таджикская граница. Как решился вопрос с таджикским анклавом Ворух

«Например, в своем вчерашнем выступлении он говорит про Ворух. Создается впечатление, будто мы отдали 19 500 гектаров земли. Но согласно старым картам, Ворух изначально занимал 14 500 гектаров. Он прекрасно это знает. Он сам из Баткена. Более того, был губернатором.

Кроме того, ворухцы всегда пользовались нашими пастбищами площадью 5 тысяч гектаров. Наше местное население могло попасть туда только через Ворух, поэтому сегодня эти пастбища вообще никто не использует. Другого пути туда нет. Тогда они предложили: полностью отдайте нам эти пастбища, а взамен мы дадим вам 5 тысяч гектаров в другом месте, обменяемся. Но мы отказались. Мы обменяли не все 5 тысяч гектаров, а только 1 тысячу, оставили 1 тысячу и взамен получили 1 тысячу гектаров пастбищ в Чон-Алае.

Таким образом, территория Воруха остановилась на 15 500 гектарах. Все. Навсегда поставлена точка. 14 500 гектаров — это земли, которые они исторически занимали по старым картам. Зная это, депутат все равно манипулирует», — добавил Садыр Жапаров.

Также глава КР высказался по поводу села Достук.

«Говорят, что оно якобы является «воротами» в Ворух. Где Ворух, а где Достук? Они находятся в совершенно разных местах. Воруху преграждает путь село Ак-Сай. Он прекрасно это знает. Обе стороны при обмене земель не руководствовались стратегическими целями. Мы меняли только те участки, где постоянно возникали конфликты. Потому что эти земли либо анклавы, либо расположены в шахматном порядке, либо непосредственно граничат с нашими селами. Мы тоже получили их села», — добавил Садыр Жапаров.

«Мы видим, что их народ тоже критикует свою власть. При урегулировании границы между двумя государствами нельзя руководствоваться только интересами одного села», — считает президент.

Не согласен глава государства и с фразой депутата о том, что «в договоре указано, что он бессрочный и не подлежит денонсации — это неправильно».

«По его логике, мы должны каждый год заново спорить о земле, воевать, стрелять? Граница решена навсегда. Все, поставлена точка, учтены интересы обеих сторон. О границе еще многое можно сказать. Но пока не время. Пусть все завершится, и тогда скажем. Тогда история рассудит нас. Я уверен, что она поставит нам оценку «отлично», — резюмировал Садыр Жапаров.

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца завершат процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.

Депутат Султанбай Айжигитов на заседании парламента 5 марта высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. Чуть позже за это его исключили из фракции «Ыйман нуру».