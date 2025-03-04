Замминистра экономики не ответила на вопросы. Закон о страховании отложили

Законопроект, направленный на повышение охвата обязательным страхованием имущества, депутаты сняли с рассмотрения на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству .

Документ сняли из-за того, что докладчик — заместитель министра экономики и коммерции Гульшат Асылбаева — не смогла ответить на вопросы депутатов.

Отметим, снятым с повестки дня законопроектом предлагается включить в список документов, необходимых для перерегистрации движимого и недвижимого имущества, полис обязательного страхования. Также он потребуется, если гражданин намерен оставить недвижимость или авто в качестве залога.

Министерство экономики и коммерции инициировало и вынесло на общественное обсуждение еще и проект постановления, которым предлагается предоставлять 50-процентную скидку на сборы за перерегистрацию недвижимости при наличии полиса обязательного страхования от пожаров и стихийных бедствий. Однако заместитель министра Гульшат Асылбаева не смогла рассказать депутатам, что это за постановление. За нее это сделал глава комитета Мурадил Сыдыков.

Депутат Исхак Масалиев спросил Гульшат Асылбаеву, зачем нужен законопроект, принуждающий граждан покупать страховку, если можно было этим постановлением стимулировать ее приобретение? Он отметил, что вынесенным на общественное обсуждение постановлением Минэкономики сделал ненужным рассматриваемый в третьем чтении законопроект.

Гульшат Асылбаева не смогла ответить на вопросы депутатов. Нардеп Бактыбек Сыдыков предложил снять с повестки законопроект и рассмотреть его тогда, когда придет председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров и ответит на вопросы депутатов.

Отметим, Марат Пирназаров всегда приходит на заседания Жогорку Кенеша и отвечает на вопросы депутатов по законопроектам, которые представляет Гульшат Асылбаева.