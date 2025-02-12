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Власть

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах

В Казахстане предлагают принять закон об иноагентах. С инициативой выступила депутат Мажилиса Ирина Смирнова.

СМИ
Фото СМИ. Депутат Мажилиса Казахстана Ирина Смирнова предлагает принять закон об иноагентах

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова она написала, что в стране иностранное финансирование получают около 200 неправительственных организаций, 70 процентов из которых финансировались через различные источники из США.

«По официальным данным правительства, в республике предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 — международные организации, 31 — иностранные государственные организации, 81 — зарубежные и казахстанские НПО. Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры и посольства, не входящие в указанные списки. Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности», — отметила Ирина Смирнова.

Она добавила, что нужен ответ на вопрос, чего больше от деятельности иностранных фондов — пользы или вреда.

«Если зарубежные НПО, чувствующие себя в Казахстане весьма комфортно, действительно играют в свою собственную игру, их влиятельность может выйти нам боком. Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в «серой зоне», и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под «медиаподдержку», «правозащиту» и «повышение толерантности», — заявила депутат и сказала, что нужен закон об иноагентах.

В качестве примера она привела аналогичные законы, принятые в США, Великобритании, Китае, Австралии и других странах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319688/
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