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Власть

Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал

Мэр Оша Женишбек Токторбаев разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал. Пресс-служба мэрии города объяснила, почему градоначальник так сделал.

Женишбек Токторбаев отметил, что с самого начала борется с незаконным и хаотичным строительством.

«Когда ходил по городу, мне рассказали, что кафе «Манас-Ата» не работает уже 2-3 года. Заведение обеспечивало около 100 человек работой и выплачивало хорошие налоги. Поэтому я предложил владельцу продолжить работу и платить налоги. У меня было чуть-чуть информации о скандале, который связан с кафе. Но соответствующие службы, оказывается, судились с этим общепитом, дело дошло до Верховного суда и вынесено решение о сносе объекта. Об этом я не знал», — рассказал Женишбек Токторбаев.

Мэр добавил, что уважает закон, выступает против незаконного строительства, поддерживает решение ВС КР и заинтересован в его исполнении.

Напомним, три года назад в программе «Не сахар» показали, как в кафе «Манас-Ата» не соблюдаются санитарные и противоэпидемические нормы и правила. Тогдашний мэр города Алмаз Мамбетов предложил закрыть кафе, однако представители городских служб заявили, что без решения суда это невозможно.

В апреле 2024 года УМС города проводил снос незаконных объектов кафе «Манас-Ата», вышедших на 7 метров за красную линию. Однако владелец объекта подал жалобу в Ошский областной суд с просьбой временно приостановить демонтаж.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319086/
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