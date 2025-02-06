Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал

Мэр Оша Женишбек Токторбаев разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал. Пресс-служба мэрии города объяснила, почему градоначальник так сделал.
Женишбек Токторбаев отметил, что с самого начала борется с незаконным и хаотичным строительством.
«Когда ходил по городу, мне рассказали, что кафе «Манас-Ата» не работает уже 2-3 года. Заведение обеспечивало около 100 человек работой и выплачивало хорошие налоги. Поэтому я предложил владельцу продолжить работу и платить налоги. У меня было чуть-чуть информации о скандале, который связан с кафе. Но соответствующие службы, оказывается, судились с этим общепитом, дело дошло до Верховного суда и вынесено решение о сносе объекта. Об этом я не знал», — рассказал Женишбек Токторбаев.
Мэр добавил, что уважает закон, выступает против незаконного строительства, поддерживает решение ВС КР и заинтересован в его исполнении.
Напомним, три года назад в программе «Не сахар» показали, как в кафе «Манас-Ата» не соблюдаются санитарные и противоэпидемические нормы и правила. Тогдашний мэр города Алмаз Мамбетов предложил закрыть кафе, однако представители городских служб заявили, что без решения суда это невозможно.
В апреле 2024 года УМС города проводил снос незаконных объектов кафе «Манас-Ата», вышедших на 7 метров за красную линию. Однако владелец объекта подал жалобу в Ошский областной суд с просьбой временно приостановить демонтаж.