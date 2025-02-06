Мэр Оша разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал

Мэр Оша Женишбек Токторбаев разрешил работать незаконному кафе «Манас-Ата», но потом передумал. Пресс-служба мэрии города объяснила, почему градоначальник так сделал.

Женишбек Токторбаев отметил, что с самого начала борется с незаконным и хаотичным строительством.

«Когда ходил по городу, мне рассказали, что кафе «Манас-Ата» не работает уже 2-3 года. Заведение обеспечивало около 100 человек работой и выплачивало хорошие налоги. Поэтому я предложил владельцу продолжить работу и платить налоги. У меня было чуть-чуть информации о скандале, который связан с кафе. Но соответствующие службы, оказывается, судились с этим общепитом, дело дошло до Верховного суда и вынесено решение о сносе объекта. Об этом я не знал», — рассказал Женишбек Токторбаев.

Мэр добавил, что уважает закон, выступает против незаконного строительства, поддерживает решение ВС КР и заинтересован в его исполнении.