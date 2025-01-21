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Власть

Управделами президента изымет ипотечные дома, если их будут сдавать в аренду

Государство изымет ипотечные квартиры, если их будут сдавать в аренду. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Напомним, гражданин, получивший жилье в рамках госпрограммы ГИК, выставил однокомнатную квартиру на улице Скрябина, 45, в аренду.

Комментируя опубликованное объявление, Каныбек Туманбаев отметил, что ни один из 1 тысячи 59 граждан, получивших жилье в 2024 году, не имеют права сдавать его в аренду.

«Если этот факт предоставления в аренду подтвердится, мы вернем государству квартиру и передадим следующему человеку в очереди. Но спустя 25 лет после погашения ипотеки и получения документов на квартиру владелец сможет или сдавать в аренду, или же передать кому-то другому», — сказал Каныбек Туманбаев.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также отмечал, что при задержке оплаты на один месяц квартира может быть передана следующему в очереди.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317480/
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