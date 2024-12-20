Президент пообещал защитить бизнес от давления правоохранительных органов

Сегодня, 20 декабря, президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, пообещал защитить бизнес от незаконных проверок.

Он заявил, что все усилия государства направлены на создание условий, при которых каждый кыргызстанец сможет достойно жить, развивать свое дело и оставаться рядом с семьей на родной земле.

«Поддержка всех видов предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, является одним из наших главных приоритетов. Именно эта сфера открывает путь к устойчивому развитию страны и улучшению условий жизни граждан», — отметил глава государства.

На данный момент доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 40,5 процента. Садыр Жапаров обозначил амбициозную цель — увеличить этот показатель до более чем 50 процентов в среднесрочной перспективе.

Он подчеркнул необходимость защиты законопослушных предпринимателей.

«Деятельность предпринимателей не должна подвергаться незаконному вмешательству со стороны силовых структур. Если отдельные сотрудники будут пытаться оказывать давление, ваши обращения ко мне никогда не останутся без ответа. Я гарантирую это», — заявил президент.

Он дал ряд поручений для поддержки предпринимателей:

Министерству экономики и коммерции разработать меры, включая льготное кредитование малого и среднего бизнеса;

банковскому сектору пересмотреть подход к кредитованию, делая акцент на перспективные бизнес-модели, а не только на материальный залог;

ускорить цифровизацию банковских услуг для снижения издержек и упрощения работы с предпринимателями;

Национальному банку совместно с Министерством экономики модернизировать финансовую систему, ориентированную на потребности бизнеса.

«Банки должны стать не просто кредиторами, а инвесторами, поддерживающими перспективные проекты. Мы обеспечим долгосрочные кредиты и необходимые ресурсы для роста предпринимателей», — сказал Садыр Жапаров.

Он выразил уверенность в том, что подобные меры не только укрепят экономику, но и создадут новые рабочие места, обеспечивая достойное будущее для каждого гражданина Кыргызстана.