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Власть

Всемирный банк даст $35 миллионов на развитие агрокластеров в Кыргызстане

Международная ассоциация развития (Всемирный банк) предоставит Кыргызстану кредит и грант на развитие агропродовольственных кластеров Чуйской, Джалал-Абадской и Нарынской областей.  Соглашение между МАР и Кыргызстаном парламентский комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию одобрил в первом чтении.

Как говорится в справке-обосновании к законопроекту, МАР выделит $35 миллионов. $5 миллионов — грант, $30 миллионов — беспроцентный кредит на 12 лет с шестилетним льготным периодом.

По словам заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубата Касейинова, средства направят на поддержку молочного кластера в Чуйской и Джалал-Абадской областях. А именно, будут построены и оснащены пункты приема молока. В Джалал-Абадской и Нарынской областях будет поддержан садоводческий кластер. Также за счет этих средств будут выделены льготные кредиты под 8 процентов годовых для участников этих кластеров.

Кроме того, на всей территории страны планируется улучшать семеноводческую систему и племенные хозяйства. Это включает в себя предоставление оборудования семенным хозяйствам, развитие инфраструктуры, совершенствование политики и правил разведения животных, разработку национального плана мясного и молочного животноводства, поддержку отдельных племенных хозяйств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295652/
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